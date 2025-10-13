تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس مقابل مس سونگون ورزقان به برتری دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در چارچوب هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور (جام آزادگان) تیم پالایش نفت بندرعباس با تک گل علی فتحی یک بر صفر تیم قعر جدولی مس سونگون ورزقان را شکست داد.

دیگر نماینده هرمزگان تیم شناور سازی پی پشت قشم، اما مقابل میزبان خود تیم نیروی زمینی تهران با یک گل مغلوب شد.

در جدول رده بندی تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و شناور سازی قشم هر دو با کسب ۹ امتیاز موقتاً به ترتیب در جایگاه هشتم و نهم قرار گرفتند.