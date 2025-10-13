به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد مالمیر با بیان اینکه هفت نفر در اثر سقوط از درخت گردو در همدان، ملایر و نهاوند جان خود را از دست داده‌اند گفت: با توجه به فصل برداشت گردو در استان همدان، باغداران باید حتماً نکات ایمنی را رعایت کنند تا از حوادث تلخ جلوگیری شود.

او افزود: در نیمه نخست امسال، ۴۲ نفر بر اثر سقوط از ارتفاع در استان جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مدت مشابه پارسال ۳۱ نفر بوده و از افزایش ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد.