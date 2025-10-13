پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پس از ۵ ساعت عملیات نفسگیر اورژانس ۱۱۵؛ مرد ۶۵ ساله بابلی از داخل دره نجات یافت.
بر اساس اعلام روابط عمومی اورژانس بابل: در گزارش مردمی به مرکز اورژانس بابل در روز یکشنبه ۲۰ مهرماه مبنی بر، حادثهای در منطقه کوهستانی «گلیرون گلیا» شهرستان بابل، مأموریت نفسگیری را برای تیمهای امدادی رقم زد.
در پی سقوط یک مرد ۶۵ ساله به درهای عمیق، عملیات امداد و نجات از ساعت ۱۶ آغاز شد و تا ساعت ۲۱ شب ادامه داشت.
با دریافت گزارش حادثه، تیم عملیاتی اورژانس از پایگاه گلیا به محل اعزام شد.
تکنسینهای اورژانس پس از رسیدن به محل، با شرایط دشوار جغرافیایی مواجه شدند و عملیات آزادسازی و بیرونکشیدن مصدوم از دره را آغاز کردند.
مصدوم دچار ترومای شدید و خونریزی گسترده بود. اقدامات درمانی شامل رگگیری، پانسمان، سرمتراپی، اکسیژنتراپی و فیکسکردن کامل اندامها در محل انجام شد. پس از تثبیت وضعیت، وی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل گردید.
خوشبختانه، با وجود شدت آسیبدیدگی و شرایط سخت انتقال، بیمار با وضعیت عمومی قابل قبول به مرکز درمانی تحویل داده شد.