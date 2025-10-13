پخش زنده
امروز: -
در نشست مشترک مدیرکل سازمان صمت آذربایجان شرقی با مدیرعامل شرکت عمران سهند، بر ضرورت تسریع در راهاندازی متروی تبریز–سهند تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر پرنیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، در این نشست با اشاره به ظرفیتهای رو به رشد شهر جدید سهند اظهار کرد: با گسترش فعالیتهای صنعتی، آموزشی و خدماتی، ایجاد یک سامانه حملونقل پایدار و سریع به مرکز استان یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی افزود: راهاندازی کامل این خط قطار شهری به طور مستقیم بر کاهش ترافیک، صرفهجویی در زمان سفر شهروندان و تسهیل ارتباطات اقتصادی منطقه تأثیرگذار خواهد بود و به عنوان یکی از نیازهای اساسی و زیرساختی منطقه مهم است.
فرهاد سعیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند نیز در این نشست آمادگی این شرکت را برای همکاری با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به منظور پیگیری و تکمیل طرح قطار شهری اعلام کرد.
در این دیدار دوطرف برای توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای سرمایهگذاری و تأمین مواد معدنی مورد نیاز پروژههای عمرانی شهر جدید سهند نیز توافق کردند.