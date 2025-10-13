به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر پرنیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های رو به رشد شهر جدید سهند اظهار کرد: با گسترش فعالیت‌های صنعتی، آموزشی و خدماتی، ایجاد یک سامانه حمل‌ونقل پایدار و سریع به مرکز استان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: راه‌اندازی کامل این خط قطار شهری به طور مستقیم بر کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در زمان سفر شهروندان و تسهیل ارتباطات اقتصادی منطقه تأثیرگذار خواهد بود و به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی و زیرساختی منطقه مهم است.

فرهاد سعیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند نیز در این نشست آمادگی این شرکت را برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به منظور پیگیری و تکمیل طرح قطار شهری اعلام کرد.

در این دیدار دوطرف برای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مواد معدنی مورد نیاز پروژه‌های عمرانی شهر جدید سهند نیز توافق کردند.