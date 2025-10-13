پخش زنده
امروز: -
مدیر عملیات فروش ایرانخودرو، در توضیحاتی درباره دریافت مبالغ مازاد بر قیمت کارخانه از برخی مشتریان، این موضوع را مرتبط با الزامات قانونی و استانداردهای اجباری دانست.
آقای کیوان پناهی در گفتگو با تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به دریافت مابهالتفاوت از مشتریان گفت: این مبلغ براساس الزامات استانداردهای اجباری و قوانین مالیاتی و مطابق با قراردادهای منعقد شده با مشتریان دریافت شده است.
وی در پاسخ به پرسش مشتریان درباره پرداختهای اضافی افزود: طبق قراردادها و همچنین ابلاغ استانداردهای اجباری از سوی مراجع ذیصلاح، مشتریان موظف به پرداخت این هزینهها هستند و خودروساز مکلف است این نرخها را اعمال و دریافت کرده و به مراجع قانونی پرداخت کند. در این رابطه، شرکت هیچ سودی نمیبرد.
ارتقاء موتور و دریافت هزینه
مدیر عملیات فروش ایرانخودرو در بخش دیگری از توضیحات خود به علت دریافت این مبلغ از مشتریان خودروهای پژو ۲۰۷ و مدلهای با موتور TU۵ اشاره کرد و گفت: موتور این خودروها به موتور TU۵P با تکنولوژی زمانبندی متغیر سوپاپها (VVT) ارتقا یافته که منجر به کاهش مصرف سوخت، افزایش توان و گشتاور، کاهش اصطکاک و کاهش اثرات زیستمحیطی شده است.
تاکید بر عدم افزایش قیمت برای سورن
پناهی در پایان با اشاره به خودروی سورن افزود: در مورد خودروی سورن، ایرانخودرو هیچ افزایش قیمتی اعمال نکرده و مبلغ دریافتشده، فقط مربوط به مالیات سبز (ماده ۲۸) برای سورن پلاس دوگانهسوز بوده است.