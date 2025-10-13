معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۵ شیراز با هدف توسعه سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و صادرات آغاز شده است و مشارکت فعال دستگاه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی فارس را شاهد هستیم.

اکسپو ۲۰۲۵ شیراز، آغاز راهی برای توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری فارس

اکسپو ۲۰۲۵ شیراز، آغاز راهی برای توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در حاشیه نخستین نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۵ شیراز گفت: این نمایشگاه با هدف توسعه سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و صادرات برگزار شده است و شاهد همگرایی و مشارکت فعال دستگاه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی استان فارس هستیم.

وی افزود: در این رویداد، هیئت‌های خارجی به‌ویژه از کشور عمان حضور چشمگیری دارند و نشست‌های متعددی برای همکاری‌های اقتصادی و صنعتی برگزار شد. هم‌زمان با اکسپو، نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی نیز در شیراز برپا شده است و شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی استان مشارکت گسترده‌ای دارند.

شیخ با اشاره به رشد صادرات فارس در شش‌ماهه نخست امسال گفت: بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات استان بیش از ۶ درصد و حجم صادرات بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است که بیانگر ظرفیت بالای فارس در حوزه صادرات است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، کشور باید سالانه ۲۳ درصد رشد صادرات را تجربه کند و اکسپو شیراز می‌تواند در تحقق این هدف نقش مؤثری ایفا کند.

وی با بیان اینکه از صنایع دانش‌بنیان در فارس حمایت‌های متعددی شده است، گفت: در همین نمایشگاه، تعداد قابل‌توجهی مجوز بی‌نام کسب‌ و کار صادر شده و زیرساخت‌های لازم از جمله تأمین انرژی، آب و برق و توسعه انرژی خورشیدی برای صنایع در حال تقویت است.

شیخ افزود: وجود بیش از ۶۰ شهرک و ناحیه صنعتی فعال، مراکز علمی و دانشگاهی و نیروی انسانی متخصص از مزیت‌های مهم فارس برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع است.

وی همچنین از آماده‌سازی بیش از ۱۶۰ طرح صنعتی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد در استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها که برای آنها سرمایه‌گذاری زیادی شده است، بیش از ۶ هزار فرصت شغلی جدید در فارس ایجاد خواهد کرد.

شیخ ابراز امیدواری کرد که تا پایان دولت چهاردهم، همه این طرح‌ها به بهره‌برداری برسند و زمینه رشد، شکوفایی و پویایی صنعت در استان فارس بیش از پیش فراهم شود.