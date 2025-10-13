پخش زنده
فرصت استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای شهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس ستاد انتخابات گلستان گفت: طبق قانون انتخابات، مقامات و مشاغل همتراز، که قصد داوطلبی انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، باید از ۲۱ تا ۲۷ مهر (سه ماه پیش از ثبتنام) از سمت خود استعفا دهند.
محمد حمیدی افزود: ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱دی آغاز و تا ۲۷ دی ادامه خواهد داشت.
زمان ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا بعدا اعلام میشود.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.