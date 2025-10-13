به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس ستاد انتخابات گلستان گفت: طبق قانون انتخابات، مقامات و مشاغل همتراز، که قصد داوطلبی انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، باید از ۲۱ تا ۲۷ مهر (سه ماه پیش از ثبت‌نام) از سمت خود استعفا دهند.

محمد حمیدی افزود: ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱دی‌ آغاز و تا ۲۷ دی‌ ادامه خواهد داشت.

زمان ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا بعدا اعلام می‌شود.

هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.