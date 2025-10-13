پخش زنده
سرشماری پاییزه پستانداران شاخص در ۱۵ منطقه زیرپوشش مدیریت حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: هرساله سرشماری پستانداران در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان انجام میشود و سرشماری امسال براساس فرم زمان بندی از ۲۵ مهرماه آغاز می شود و حدود دو ماه ادامه دارد.
خانی افزود: در برنامه سرشماری علاوه بر برآورد جمعیت حیات وحش و مطالعه روند تغییرات جمعیتی، وضعیت سلامت حیات وحش و زیستگاه نیز بررسی میشود.
به گفته وی سرشماری پستانداران یکی از راههای پایش جمعیت حیات وحش و نرخ زاد و ولد در استان، مدیریت زیستگاهها و برنامه ریزی برای توزیع آب و علوفه در مناطق به شمار میرود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: آگاهی از جمعیت و پراکندگی حیات وحش تاثیر بسزایی در نحوه حفاظت از زیستگاهها و جلوگیری از انجام تخلفات داشته و در مدیریت جمعیتهای حیات وحش، کمک بسزایی به حفاظت محیط زیست میکند.
خانی گفت: دانشگاهیان، تشکلهای مردمی، جوامع محلی، همیاران افتخاری محیط زیست، شکارچیان معتمد و قانونمند و در امر سرشماری حیات وحش با محیط بانان و کارشناسان حفاظت محیط زیست استان همکاری خواهند داشت.
به گفته وی در این برنامه مشارکتی ۱۵ منطقه حفاظت شده و پناه گاه حیات وحش و شکار ممنوع، گونههای شاخص پستانداران از جمله آهو، کل و بز، قوچ و میش، جبیر و سایر حیات وحش سرشماری خواهند شد.