وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، برای شرکت در نشستهای سهجانبه با مقامات روسیه و آذربایجان و بازدید از کریدورهای مرزی، به باکو سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزیر راه و شهرسازی کشورمان در این سفر، نشستهای چندجانبهای را با هیئتهای بلندپایه جمهوری آذربایجان و روسیه برگزار خواهد کرد. محور اصلی این مذاکرات، توسعه همکاریهای سهجانبه در حوزههای حیاتی حملونقل، انرژی و گمرک است.
بر اساس برنامهریزیها، تمرکز اصلی این جلسات بر توسعه زیرساختهای کریدور بینالمللی شمال-جنوب (شاخه غربی) خواهد بود. در این نشستها، کلیه فرآیندهای لازم برای تسهیل ترانزیت مرزی بین سه کشور، از تسهیل عبور و مرور کامیونها گرفته تا هماهنگیهای گمرکی و افزایش ظرفیت بار عبوری، به طور دقیق بررسی و هماهنگ میشود.
یکی از اهداف بلندمدت و کلانی که در این سفر مورد تأکید قرار خواهد گرفت، افزایش ظرفیت جابهجایی بار ترانزیتی بین ایران، آذربایجان و روسیه به ۱۵ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ میلادی است.
دستیابی به این هدف، نیازمند تدوین یک نقشه راه مشخص و عملیاتی است که در این سفر در مورد آن گفتوگو خواهد شد. بازدید از کریدورها و گذرگاههای مرزی بین دو کشور ایران و آذربایجان نیز از دیگر برنامههای مهم این سفر اعلام شده است.