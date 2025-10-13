آیین بهره برداری از ۱۴۵ فضای آموزشی در استان کرمانشاه همزمان با افتتاح ۲۴۰۷ فضای آموزشی در سراسر کشور با حضور رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،این آیین با حضور طهماسب نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، محبی مدیرکل آموزش و پرورش، نظری مدیرکل نوسازی مدارس، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان و ... برگزار شد.

در این مراسم تعداد ۱۴۵ فضای آموزشی با ۳۳۳ کلاس درس در استان کرمانشاه به بهره برداری رسید.

این مراسم در راستای تحقق شعار دولت چهاردهم مبنی بر توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت فضا‌های یادگیری و با تأکید بر مشارکت مردمی در ساخت و بهسازی مدارس انجام شد.