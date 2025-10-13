پخش زنده
امروز: -
تیم ملی ازبکستان امروز ۲۱ مهر از ساعت ۱۶:۱۵ در دیدار دوستانهای به مصاف تیم ملی اروگوئه میرود و این دیدار به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش خواهد شد.
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب بازیهای دوستانه فوتبال خارجی، امروز دوشنبه ۲۱ مهر از ساعت ۱۶:۱۵، دیدار بین دو تیم ازبکستان و اروگوئه را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
این مسابقه دوستانه در چارچوب آماده سازی برای مقدماتی جام جهانی برنامه ریزی شده است.
ازبکستان در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۴ خورده و ۱۵ گل به ثمر رسانده است.
اروگوئه در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۷ گل خورده و ۹ گل به ثمر رسانده است.