روند آمادهسازیهای عملی برای اجرای توافق سپتامبر میان تهران و ایروان دربارهٔ ایجاد واحدهای تولیدی مشترک آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ایروان، وزارت اقتصاد ارمنستان اعلام کرد: کارگروههای مشترک برای ارتقای همکاری اقتصادی به سطح نهادی در دست شکلگیری است و ارمنستان اطلاعات لازم را برای آغاز فاز اجرایی در اختیار ایران قرار داده و اکنون منتظر پاسخ تهران است.
توافق مربوط به راهاندازی کارخانهها و خطوط تولید مشترک در پایان سپتامبر، از سوی «محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، اعلام شده بود.
وزارت اقتصاد ارمنستان تأکید کرده است، این همکاری شامل حوزههای متنوع صنعتی است و دولت این کشور در چارچوب سیاست تنوعبخشی اقتصادی، آماده حمایت از سرمایهگذاران ایرانی در بخشهای مختلف است.
در سالهای اخیر، روابط اقتصادی تهران و ایروان رشد پایداری را تجربه کرده و دامنه آن از انرژی و صنعت تا ساختوساز و کشاورزی گسترش یافته است.
شرکتهای ایرانی هماکنون در ساخت قطعه ۳۲ کیلومتری مسیر آگرک–کاجاران از پروژه راهبردی بزرگراه شمال–جنوب مشارکت دارند؛ پروژهای که ارتباط مستقیم مرز ایران و ارمنستان را تقویت میکند و در سوم اکتبر سال جاری نیز یک بخش ۸ کیلومتری دیگر از این محور افتتاح شد.
از سوی دیگر، همکاریهای انرژی میان دو کشور در حال گسترش است و مقامات دو طرف در ماههای اخیر از افزایش قابل توجه صادرات برق ارمنستان به ایران خبر دادهاند؛ ظرفیتی که با بهرهبرداری از پست ۴۰۰ کیلوولت «نوراوان» و خط جدید انتقال، تا حدود ۷۰۰ مگاوات افزایش مییاب، این رقم جدا از ۳۰۰ مگاوات برق مبادلهای در قالب طرح «گاز در برابر برق» است.
همچنین در پی توقف ۱۰روزه انتقال گاز روسیه به ارمنستان در ماه سپتامبر به علت تعمیرات، واردات گاز از ایران و استفاده از ذخایر داخلی مانع از هرگونه اختلال در شبکه مصرف این کشور شد؛ مسئلهای که نقش ایران در تأمین امنیت انرژی ایروان را پررنگتر کرده است.
در حوزه ترانزیت، دولت ارمنستان همزمان با پیشبرد محور شمال–جنوب، بر اجرای پروژههای منطقهای از جمله طرحهای «چهار راه صلح» و TRIPP تأکید دارد؛ طرحهایی که به گفته مسئولان ایروان، میتوانند زیرساختهای ارتباطی منطقه را توسعه دهد و مبادلات اقتصادی را افزایش دهند.
با این حال، برخی تحلیلگران نسبت به پیامدهای ژئوپلیتیک این طرحها و حضور بازیگران فرامنطقهای در نزدیکی مرز ایران هشدار دادهاند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، در صورت آغاز به کار سریع کارگروههای مشترک، ایران میتواند از بستر تولیدات مشترک در ارمنستان برای دسترسی به بازارهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهرهبرداری کند، همچنین توسعه خط ۴۰۰ کیلو ولت میان دو کشور، حلقه همکاری انرژی تهران و ایروان را تقویت خواهد کرد.
به گفته تحلیلگران، با توجه به اجرای پروژه TRIPP و چهار راه صلح، ایران برای حفظ جایگاه خود در مسیرهای ترانزیتی منطقه باید بر تسریع ساخت پل دوم مرز مِغری–نوردوز و تکمیل پروژه کاجاران–آگاراک تمرکز کند.