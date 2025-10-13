به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، شاگردان رسول خطیبی در این دیدار با دو ترکیب متفاوت تیمش را به میدان فرستاد تا شاگردانش پیش از دیدار با استقلال در هفته هفتم لیگ برتر محک بخورند.

گل‌های این بازی را امیرعلی نیک‌مهر، میرزاد مهانوویچ، آرمان رمضانی (۲ گل) و فرزام خطیبی به ثمر رساندند.

اعضای تیم مس رفسنجان که از دوشنبه هفته گذشته اردوی خود را در کیش آغاز کرده‌اند، فردا به تهران برمی‌گردند تا تمرینات خود برای بازی بعدی را در این شهر پیگیری کنند.

تیم فوتبال مس رفسنجان، جمعه ۲۵ مهر در تهران به مصاف استقلال تهران خواهد رفت.