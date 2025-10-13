پخش زنده
تیمهای نساجی مازندران و شهرداری نوشهر در هفته هشتم لیگ دسته یک فوتبال، امروز در پی پیروزی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور؛ امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ با شش بازی در شهرهای مختلف پیگیری میشود.
در یکی از دیدارهای این هفته، تیم صدرنشین نساجی مازندران از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه امروز در ارومیه به مصاف نود این شهر میرود.
نساجی که با ۱۷ امتیاز صدرنشین این رقابتهاست امروز برای کسب برد و افزایش فاصله اش با رقبا به مصاف نود ارومیه میرود که با ۱۰ امتیاز در رده دهم جدول قرار دارد.
در یکی دیگر از دیدارهای این هفته تیم شهرداری نوشهر از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه تجن کلای چالوس میزبان مس شهر بابک است.
شهرداری نوشهر که با ۵ امتیاز در رده پانزدهم جدول جای دارد امروز به دنبال پیروزی و کسب ۳ امتیاز این بازی است تا وضعیت خود را در جدول سروسامان بدهد.
نتایج و برنامه هفته هشتم لیگ آزادگان
یکشنبه ۲۰ مهر
نیروی زمینی ۱ شناورسازی قشم ۰
پارس جنوبی جم ۰ فرد البرز ۰
پالایش نفت بندرعباس ۱ مس سونگون ۰
دوشنبه ۲۱ مهر
شهرداری نوشهر - مس شهر بابک
ساعت ۱۵
سایپا - نفت و گاز گچساران
۱۵:۳۰
بعثت کرمانشاه - داماش گیلان
۱۶:۱۵
مس کرمان - آریو اسلامشهر
۱۶:۳۰
نود ارومیه - نساجی مازندران
۱۸:۱۵
صنعت نفت آبادان - هوادار
۱۹:۰۰