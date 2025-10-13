بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز شاهد افزایش نسبی دما در استان خواهیم بود و حتی وقوع گردوخاک در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل امروز دوشنبه (۲۱ مهر) با نفوذ جریان‌های جنوبی و گذر امواج ناپایدار تراز میانی جو، افزایش ابرناکی و در برخی نواحی نیمه شمالی استان (به‌ویژه شهرستان‌های شمالی)، وقوع رگبار پراکنده باران انتظار می‌رود.

با وزش بادهای گرم و نسبتاً شدید، به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی، شاهد افزایش نسبی دمای خواهیم بود و حتی وقوع گردوخاک در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.

لذا اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از هرگونه خسارت به هم‌استانی‌ها توصیه می‌شود.

روز سه‌شنبه (۲۲ مهر) جریان‌ها مجدداً شمالی شده و کاهش دمای هوا انتظار می‌رود.

آسمان در این روز صاف تا نیمه‌ابری در برخی نواحی، همراه با مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

از روز چهارشنبه (۲۳ مهر) در شهرستان‌های بیله‌سوار، پارس‌آباد، نمین و اردبیل، به‌تدریج با تقویت رطوبت خزری، بر میزان ابرناکی افزوده شده و رخداد بارش خفیف باران دور از انتظار نخواهد بود؛ این وضعیت جوی تا پایان هفته در این شهرستان‌ها تداوم دارد.

در سایر مناطق استان، آسمان در این مدت صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد شرقی ملایم تا متوسط پیش‌بینی می‌شود.

اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل نیز از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص حاکمیت جریانات جنوبی همراه با وزش باد تند تا نسبتاً شدید و با احتمال خیزش گرد و خاک در مناطق مرکزی و جنوبی استان از پیش‌ازظهر تا اواخر وقت دوشنبه ۲۱ مهر خبر داد.

براساس این هشدار، وزش باد تند تا نسبتاً شدید جنوبی و احتمال خیزش گرد و خاک و نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای انتظار می‌رود.

احتمال کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به سازه‌های سبک، درختان فرسوده، بنرها، داربست‌ها و...، از آثار این سامانه جوی پیش‌بینی می‌شود.

پایش شاخص کیفیت هوا و اتخاذ تمهیدات لازم توسط دستگاه‌های مربوط و محافظت از سازه‌های سبک، طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه می‌شود.