سینا محترمی، تکواندوکار برجسته اسکویی و دارنده مدال طلای مسابقات نوجوانان جهان، با تصمیم کادر فنی به اردوی تیم ملی تکواندو امید‌های کشور دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسکو با اعلام این خبر گفت: این دعوت مستقیم و بدون گذراندن فرآیند انتخابی، نشان‌دهنده اعتبار بالای این ورزشکار در سطح ملی و شناخت کادر فنی از ظرفیت‌های او است.

میرسردار رضوانی با اشاره به سابقه درخشان این ورزشکار افزود: سینا محترمی که پیش از این در مسابقات نوجوانان جهان در «کره جنوبی» صاحب مدال طلا شده بود، اینک گام بلندی به سوی حضور در گردونه تیم ملی امید برداشت.