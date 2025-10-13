پخش زنده
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب نقطه عطف توسعه استان بود گفت : بیش از ۱۱۹۳ پروژه بزرگ پس از سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه در استان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حبیبی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: به برکت این سفر، پروژههای بزرگی در استان کرمانشاه تعریف شد که ثمرات آن امروز در زندگی مردم و رونق تولید مشهود است که از جمله مهمترین آنها، سامانه گرمسیری است که با فعال شدن بخشهایی از آن، تحولی عظیم در حوزه کشاورزی، گردشگری و اشتغال استان ایجاد شد و به عنوان نمونه، تولید چغندر قند در استان به بیش از یکمیلیون و پانصد هزار تن رسیده که بخش عمده آن به واسطه اجرای این طرح محقق شده است.
وی افزود: راهآهن کرمانشاه – خسروی – بغداد از دیگر مصوبات مهم سفر مقام معظم رهبری است که با تکمیل آن، در زمینه حملونقل ریلی، جابجایی مسافر، حمل بار و بهویژه تسهیل تردد زائران اربعین حسینی، تحولی بزرگ رخ خواهد داد. این مسیر به عنوان یکی از چهار کریدور اصلی ریلی کشور محسوب میشود که روند پیشرفت آن به صورت ماهانه در جلسات ریاست جمهوری پیگیری میشود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به پروژههای حوزه سلامت گفت: بیمارستان جامع درمان سرطان (بیمارستان شهید رئیسی) یکی از مصوبات ارزشمند سفر مقام معظم رهبری است که آماده افتتاح و بهرهبرداری است و بهعنوان یک پروژه بزرگ در حوزه بهداشت و درمان، خدمات قابل توجهی را به مردم غرب کشور ارائه خواهد داد.
وی با اشاره به پیشرفتهای صنعتی و اقتصادی استان اظهار کرد: کارخانه بیواتانول به عنوان نخستین زیستپالایشگاه کشور در کرمانشاه راهاندازی شده و کارخانه بیوایمپلنت نیز پس از فعالسازی، هماکنون در حال بهرهبرداری است و همچنین کارخانه ایرانخودرو و دهها پروژه بزرگ در حوزههای راه، آب، کشاورزی و زیرساختی به برکت آن سفر در حال اجرا یا بهرهبرداری هستند.
دکتر حبیبی با اشاره به نشست اخیر خود در تهران با رئیس دانشگاه جامع علمی–کاربردی کشور، از راهاندازی دو مرکز جدید علمی–کاربردی در استان خبر داد و گفت: این مراکز با محوریت نفت، گاز و پتروشیمی و فرهنگ و هنر، با همکاری بخش خصوصی ایجاد میشود و هدف آنها تربیت نیروی انسانی مهارتی و فنی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی استان است و دانشگاه جامع علمی–کاربردی مکلف به پیگیری و راهاندازی این مراکز برای پذیرش دانشجو در ترم آینده است.
مدیر ارشد استان درباره پیگیری مصوبات سفر ریاستجمهوری به استان گفت: دستگاههای اجرایی باید به صورت جدی برای جذب اعتبارات این مصوبات تلاش کنند و بخشی از این اعتبارات از طریق سازمان برنامه و بودجه و بخشی از طریق وزارتخانهها در حال پیگیری است.
وی خاطر نشان کرد: وزارتخانههای نیرو، راه و شهرسازی، دانشگاه علوم پزشکی و جهاد کشاورزی عملکرد مطلوبی در این زمینه داشتهاند و انتظار داریم سایر دستگاهها نیز سرعت عمل بیشتری نشان دهند.
استاندار کرمانشاه افزود: روزهای دوشنبه را به عنوان روز پیگیری امور ملی و اعتبارات در تهران در نظر گرفتهایم تا ضمن هماهنگی با وزارتخانهها، نمایندگان مجلس و معاونین وزرا، روند جذب اعتبارات و اجرای پروژهها سرعت گیرد و همچنین استفاده از ظرفیت «اوراق مرابحه» برای تأمین مالی پروژهها ضروری است تا از فرصتهای مالی موجود بیشترین بهرهبرداری انجام شود.
وی با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی استان عنوان کرد: در کنار توسعه زیرساختها، باید به مسائل نرمافزاری، اجتماعی و فرهنگی نیز توجه ویژه شود چرا که بیتوجهی به این حوزهها میتواند آسیبهای جدی همچون افزایش حاشیهنشینی، طلاق و اعتیاد را به دنبال داشته باشد.
استاندار کرمانشاه افزود: کارگروه اجتماعی، فرهنگی و خانواده باید به صورت فعال و خروجیمحور عمل کند و طرحها را کمی و قابل ارزیابی ارائه دهد تا بتوان برای آنها در شورای برنامهریزی و توسعه استان اعتبار در نظر گرفت.