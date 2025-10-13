محل دائم نمایشگاه‌های بین المللی قزوین از امروز میزبان دو رویداد هفتمین نمایشگاه کمپینگ، آفرود، کوهنوردی و ورزش‌های طبیعت‌محور و نخستین نمایشگاه فیت‌شو – ورزش، تجهیزات ورزشی، تغذیه و سبک زندگی سالم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این دو نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ زندگی سالم، معرفی تازه‌ترین دستاورد‌های ورزشی و طبیعت‌گردی، و ایجاد ارتباط میان برندها، ورزشکاران و علاقه‌مندان به سبک زندگی فعال برگزار خواهند شد.

در بخش کامکس، بیش از ۳۰ شرکت و مجموعه از استان‌های قزوین، تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، کردستان، کرمانشاه، اردبیل و البرز حضور خواهند داشت و جدیدترین محصولات و تجهیزات سفر، کمپینگ، آفرود، کوهنوردی و خودرو‌های کمپر را به نمایش خواهند گذاشت.

برنامه‌هایی نظیر آشپزی در سفر، نمایش خودرو‌های آفرود و کلاسیک، معرفی لوازم و تجهیزات تخصصی و اجرای زنده سبک‌های سفر طبیعت‌محور نیز از جمله بخش‌های جذاب این رویداد خواهد بود.

در بخش فیت‌شو نیز مجموعه‌ای از برند‌های تغذیه ورزشی، کلینیک‌های تناسب اندام، باشگاه‌های تخصصی و فروشگاه‌های تجهیزات ورزشی حضور خواهند داشت تا تازه‌ترین محصولات و خدمات خود را در زمینه ورزش، سلامتی و تغذیه سالم به بازدیدکنندگان معرفی کنند.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌های تخصصی نیز از دیگر برنامه‌های جانبی این بخش خواهد بود.

نمایشگاه‌های کامکس و فیت‌شو تا ۲۵ مهر از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان علاقه‌مندان خواهند بود.