برداشت سیب زمینی از ۱۳۰۰ هکتار زمینهای کشاورزی بویین میاندشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهادکشاورزی بویین میاندشت گفت: با متوسط برداشت ۳۵ تن درهکتار پیش بینی میشودامسال بیش از ۴۵ هزارتن سیب زمینی برداشت شود.
نبی الله اکبری افزود: ۸۰ درصد از مزارع سیب زمینی به سامانههای نوین آبیاری مجهز هستند که درمقایسه با آبیاری غرقابی ۳۰ درصد بازدهی آبیاری افزایش یافته است.
کارشناس زراعت مدیریت جهادکشاورزی بویین میاندشت نیزگفت: درسالهای اخیر تولیدسیب زمینی درواحد سطح ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است که این افزایش ناشی رعایت اصول وتناوب کشت واستفاده از بذرهای اصلاح شده بوده است.
ولی علیمرادی افزود: دراین شهرستان حدود ۲۰ رقم سیب زمینی کشت میشود که آگریا، جلی، سوپر اسپریت، بامبا وکلمبا عمدهترین آنها است.
برداشت سیب زمینی در بویین میاندشت هرسال از اواسط مهرآغاز وتا اواسط آبان ادامه دارد.