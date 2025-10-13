برخورد سمند و موتورسیکلت در محور سرخس - مشهد محدوده شورلق به گنبدلی، ۲ فوتی بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده پلیس راه سرخس گفت: در برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی سمند در جاده سرخس-مشهد، دو نوجوان ۱۷ ساله جان باختند.

سرگرد امین محمدحسنی افزود: راکب موتورسیکلت در مسیر مخالف در حال حرکت بود که ناگهان کنترل خود را از دست داده و موتور واژگون شده است و در همین لحظه، خودروی سمندی که در جهت مقابل در حال تردد بود، از روی موتورسیکلت و دو سرنشین آن عبور کرده است.

وی با بیان اینکه این نوجوانان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت نداشتند، به خانواده‌ها هشدار داد: به هیچ عنوان موتورسیکلت را در اختیار فرزندان بدون گواهینامه قرار ندهند، چرا که بیشتر تصادفات مرگبار، مربوط به موتورسیکلت‌ ها است.

سرگرد محمدحسنی همچنین از همه رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کنند و از سبقت غیرمجاز به طور جدی خودداری نمایند.