انتخاب مشهد برای میزبانی مسابقات ژیمناستیک بانوان کشور
مشهد، میزبان مسابقات لیگ ریتمیک ژیمناستیک بانوان کشور در ردههای سنی مختلف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، سرپرست هیات ژیمناستیک خراسان رضوی گفت: این مسابقات از ۲۸ آبان تا اول آذر ماه با حضور دستکم ۲۰۰ ورزشکار از استانهای کشور برگزار خواهد شد.
سروش پور آزاد افزود: حدود ۲۲ هزار ورزشکار در ردههای مختلف سنی ژیمناستیک خراسان رضوی فعالیت میکنند.
ورزش ژیمناستیک به دو شاخه اصلی هنری و ریتمیک تقسیم میشود که ژیمناستیک هنری تمرکز بر قدرت و تکنیک است و بر روی وسایلی مانند میلههای موازی، دار حلقه، بارفیکس و پارالل انجام میشود و بهطور ویژه بر تقویت عضلات بدن و اجرای حرکات دشوار تاکید دارد.
ژیمناستیک ریتمیک هم بیشتر بر حرکات زیباییشناختی و هماهنگی با موسیقی تاکید دارد و در آن، ورزشکاران با استفاده از ابزارهایی مانند توپ، روبان، حلقه، طناب و چوب، حرکات مختلفی را به همراه موسیقی اجرا میکنند؛ هدف اصلی در ژیمناستیک ریتمیک، نمایش هماهنگی بین حرکات بدن و ریتم موسیقی است.