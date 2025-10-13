به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، سرپرست هیات ژیمناستیک خراسان رضوی گفت: این مسابقات از ۲۸ آبان تا اول آذر ماه با حضور دست‌کم ۲۰۰ ورزشکار از استان‌های کشور برگزار خواهد شد.

سروش پور آزاد افزود: حدود ۲۲ هزار ورزشکار در رده‌های مختلف سنی ژیمناستیک خراسان رضوی فعالیت می‌کنند.

ورزش ژیمناستیک به دو شاخه اصلی هنری و ریتمیک تقسیم می‌شود که ژیمناستیک هنری تمرکز بر قدرت و تکنیک است و بر روی وسایلی مانند میله‌های موازی، دار حلقه، بارفیکس و پارالل انجام می‌شود و به‌طور ویژه بر تقویت عضلات بدن و اجرای حرکات دشوار تاکید دارد.

ژیمناستیک ریتمیک هم بیشتر بر حرکات زیبایی‌شناختی و هماهنگی با موسیقی تاکید دارد و در آن، ورزشکاران با استفاده از ابزار‌هایی مانند توپ، روبان، حلقه، طناب و چوب، حرکات مختلفی را به همراه موسیقی اجرا می‌کنند؛ هدف اصلی در ژیمناستیک ریتمیک، نمایش هماهنگی بین حرکات بدن و ریتم موسیقی است.