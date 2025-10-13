پخش زنده
امروز: -
مرحله نخست دور انتخابی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ شب گذشته در قاره اروپا پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، در این رقابتها ۵۴ تیم حضور دارند که در ۱۲ گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه یک تیم مستقیما به جام جهانی صعود میکند و از میان ۱۲ تیم دوم نیز پس از حضور در پلی آف ۴ تیم مجوز صعود میگیرند.
نتایج و برنامه ادامه روز هفتم مسابقات به این شرح است:
گروه ای:
دوشنبه ۲۱ مهر:
ایرلندشمالی - آلمان در بلفاست
اسلواکی - لوکزامبورگ در ترناوا
تیمهای ۶ امتیازی آلمان، ایرلندشمالی و اسلواکی اول تا سوم هستند و تیم لوکزامبورگ بدون امتیاز چهارم است.
گروه بی:
اسلوونی - سوئیس در لیوبلیانا
سوئد - کوزوو در گوتنبرگ
تیم سوئیس با ۹ امتیاز در صدر است و تیمهای کوزوو با ۴، اسلوونی با ۲ و سوئد با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
گروه سی:
اسکاتلند ۲ - ۱ بلاروس
دانمارک ۳ - ۱ یونان (گلهای دانمارک: راسموس هویلوند در دقیقه ۲۱، یواخیم آندرسن ۴۰ و میکل دامسگارد ۴۱)
تیمهای دانمارک و اسکاتلند با ۱۰ امتیاز در ردههای اول و دوم هستند و تیمهای یونان با ۳ و بلاروس بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.
تیم بلاروس به علت مداخله در بحران اوکراین از میزبانی دیدارهای بین المللی محروم است.
گروه دی:
دوشنبه ۲۱ مهر:
ایسلند - فرانسه در ریکیاویک
اوکراین - جمهوری آذربایجان در کراکوف لهستان
تیم اوکراین به علت ناامنی در این کشور از میزبانی رقابتهای بین المللی محروم است.
تیم فرانسه با ۹ امتیاز در صدر است و تیمهای اوکراین با ۴، ایسلند با ۳ و جمهوری آذربایجان با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
گروه ایی:
سه شنبه ۲۲ مهر:
ترکیه - گرجستان در ازمیت
اسپانیا - بلغارستان در وایادولید
تیم اسپانیا با ۹ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای ترکیه با ۶ و گرجستان با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم بلغارستان بدون امتیاز چهارم است.
گروه اف:
سه شنبه ۲۲ مهر:
ایرلند - ارمنستان در دوبلین
پرتغال - مجارستان در لیسبون
تیم پرتغال با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای مجارستان با ۴، ارمنستان با ۳ و ایرلند با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
گروه جی:
هلند ۴ - ۰ فنلاند (گلها: دونیل مالن در دقیقه ۸، ویرجیل فان دایک ۱۷، ممفیس دپای ۳۸ - پنالتی و کودی خاکپو ۸۴)
لیتوانی ۰ - ۲ لهستان (گلها: سباستین شیمانسکی در دقیقه ۱۵ و روبرت لواندوفسکی ۶۴)
تیم مالت استراحت کرد.
تیم هلند با ۱۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای لهستان با ۱۳ و فنلاند با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیمهای لیتوانی با ۳ و مالت با ۲ امتیاز چهارم و پنجم هستند و عملا حذف شدند.
گروه ایچ:
سن مارینو ۰ - ۴ قبرس
رومانی ۱ - ۰ اتریش
تیم بوسنی و هرزگوین استراحت کرد.
تیمهای اتریش با ۱۵ و بوسنی و هرزگوین با ۱۳ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و تیم رومانی با ۱۰ امتیاز سوم است. تیم قبرس با ۸ امتیاز چهارم است و عملا حذف شد و تیم سن مارینو بدون امتیاز در رده پنجم جای گرفت، اما ممکن است با توجه به رده بندی لیگ ملتها به پلی آف صعود کند.
گروه آی:
سه شنبه ۲۲ مهر:
استونی - مولداوی در تالین
تیم نروژ استراحت کرد.
گروه جِی:
دوشنبه ۲۱ مهر:
مقدونیه شمالی - قزاقستان در اسکوپیه
ولز - بلژیک در کاردیف
تیم لیختن اشتاین استراحت میکند.
تیم مقدونیه شمالی با ۱۲ امتیاز در صدر است و تیمهای بلژیک با ۱۱ و ولز با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم قزاقستان با ۶ امتیاز چهارم است. تیم لیختن اشتاین بدون امتیاز در رده پنجم قرار گرفت و عملا حذف شد.
گروه کِی:
سه شنبه ۲۲ مهر:
آندورا - صربستان در انکامپ
لتونی - انگلیس در ریگا
تیم آلبانی استراحت میکند.
تیم انگلیس با ۱۵ امتیاز در صدر است و تیمهای آلبانی با ۱۱ و صربستان با ۷ امتیاز دوم و سوم و تیم لتونی با ۵ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و تیم آندورا با یک امتیاز پنجم است و عملا حذف شد.
گروه ال:
فارو ۲ - ۱ چک
کرواسی ۳ - ۰ جبل الطارق
تیم مونته نگرو استراحت کرد.
تیمهای کرواسی با ۱۶ و چک با ۱۳ امتیاز در ردههای اول و دوم و تیم فارو با ۱۲ امتیاز سوم هستند. تیمهای مونته نگرو با ۶ و جبل الطارق بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.
در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در اروپا ارلینگ هالند از نروژ با ۱۲ گل در صدر است و ممفیس دپای از هلند با ۷ گل دوم و آندری کراماریچ از کرواسی و مارکو آرنوتوویچ از اتریش با ۶ گل در رده سوم مشترک قرار دارند.