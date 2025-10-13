به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، در این رقابت‌ها ۵۴ تیم حضور دارند که در ۱۲ گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه یک تیم مستقیما به جام جهانی صعود می‌کند و از میان ۱۲ تیم دوم نیز پس از حضور در پلی آف ۴ تیم مجوز صعود می‌گیرند.

نتایج و برنامه ادامه روز هفتم مسابقات به این شرح است:

گروه‌ ای:

دوشنبه ۲۱ مهر:

ایرلندشمالی - آلمان در بلفاست

اسلواکی - لوکزامبورگ در ترناوا

تیم‌های ۶ امتیازی آلمان، ایرلندشمالی و اسلواکی اول تا سوم هستند و تیم لوکزامبورگ بدون امتیاز چهارم است.

گروه بی:

اسلوونی - سوئیس در لیوبلیانا

سوئد - کوزوو در گوتنبرگ

تیم سوئیس با ۹ امتیاز در صدر است و تیم‌های کوزوو با ۴، اسلوونی با ۲ و سوئد با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

گروه سی:

اسکاتلند ۲ - ۱ بلاروس

دانمارک ۳ - ۱ یونان (گل‌های دانمارک: راسموس هویلوند در دقیقه ۲۱، یواخیم آندرسن ۴۰ و میکل دامسگارد ۴۱)

تیم‌های دانمارک و اسکاتلند با ۱۰ امتیاز در رده‌های اول و دوم هستند و تیم‌های یونان با ۳ و بلاروس بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.

تیم بلاروس به علت مداخله در بحران اوکراین از میزبانی دیدار‌های بین المللی محروم است.

گروه دی:

دوشنبه ۲۱ مهر:

ایسلند - فرانسه در ریکیاویک

اوکراین - جمهوری آذربایجان در کراکوف لهستان

تیم اوکراین به علت ناامنی در این کشور از میزبانی رقابت‌های بین المللی محروم است.

تیم فرانسه با ۹ امتیاز در صدر است و تیم‌های اوکراین با ۴، ایسلند با ۳ و جمهوری آذربایجان با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

گروه ایی:

سه شنبه ۲۲ مهر:

ترکیه - گرجستان در ازمیت

اسپانیا - بلغارستان در وایادولید

تیم اسپانیا با ۹ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های ترکیه با ۶ و گرجستان با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم بلغارستان بدون امتیاز چهارم است.

گروه اف:

سه شنبه ۲۲ مهر:

ایرلند - ارمنستان در دوبلین

پرتغال - مجارستان در لیسبون

تیم پرتغال با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های مجارستان با ۴، ارمنستان با ۳ و ایرلند با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

گروه جی:

هلند ۴ - ۰ فنلاند (گل‌ها: دونیل مالن در دقیقه ۸، ویرجیل فان دایک ۱۷، ممفیس دپای ۳۸ - پنالتی و کودی خاکپو ۸۴)

لیتوانی ۰ - ۲ لهستان (گل‌ها: سباستین شیمانسکی در دقیقه ۱۵ و روبرت لواندوفسکی ۶۴)

تیم مالت استراحت کرد.

تیم هلند با ۱۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های لهستان با ۱۳ و فنلاند با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم‌های لیتوانی با ۳ و مالت با ۲ امتیاز چهارم و پنجم هستند و عملا حذف شدند.

گروه ایچ:

سن مارینو ۰ - ۴ قبرس

رومانی ۱ - ۰ اتریش

تیم بوسنی و هرزگوین استراحت کرد.

تیم‌های اتریش با ۱۵ و بوسنی و هرزگوین با ۱۳ امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند و تیم رومانی با ۱۰ امتیاز سوم است. تیم قبرس با ۸ امتیاز چهارم است و عملا حذف شد و تیم سن مارینو بدون امتیاز در رده پنجم جای گرفت، اما ممکن است با توجه به رده بندی لیگ ملت‌ها به پلی آف صعود کند.

گروه آی:

سه شنبه ۲۲ مهر:

استونی - مولداوی در تالین

تیم نروژ استراحت کرد.

گروه جِی:

دوشنبه ۲۱ مهر:

مقدونیه شمالی - قزاقستان در اسکوپیه

ولز - بلژیک در کاردیف

تیم لیختن اشتاین استراحت می‌کند.

تیم مقدونیه شمالی با ۱۲ امتیاز در صدر است و تیم‌های بلژیک با ۱۱ و ولز با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم قزاقستان با ۶ امتیاز چهارم است. تیم لیختن اشتاین بدون امتیاز در رده پنجم قرار گرفت و عملا حذف شد.

گروه کِی:

سه شنبه ۲۲ مهر:

آندورا - صربستان در انکامپ

لتونی - انگلیس در ریگا

تیم آلبانی استراحت می‌کند.

تیم انگلیس با ۱۵ امتیاز در صدر است و تیم‌های آلبانی با ۱۱ و صربستان با ۷ امتیاز دوم و سوم و تیم لتونی با ۵ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و تیم آندورا با یک امتیاز پنجم است و عملا حذف شد.

گروه ال:

فارو ۲ - ۱ چک

کرواسی ۳ - ۰ جبل الطارق

تیم مونته نگرو استراحت کرد.

تیم‌های کرواسی با ۱۶ و چک با ۱۳ امتیاز در رده‌های اول و دوم و تیم فارو با ۱۲ امتیاز سوم هستند. تیم‌های مونته نگرو با ۶ و جبل الطارق بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.

در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در اروپا ارلینگ هالند از نروژ با ۱۲ گل در صدر است و ممفیس دپای از هلند با ۷ گل دوم و آندری کراماریچ از کرواسی و مارکو آرنوتوویچ از اتریش با ۶ گل در رده سوم مشترک قرار دارند.