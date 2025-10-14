پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه بیست و دوم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
سمنان:
- بلوار شهید اخلاقی خیابان اقاقیا از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ صبح
- خیابانهای شهید رجایی، شهدا ابتدای بازار و فیاض بخش از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۳۰ صبح
شاهرود:
- شهرک رجا از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر
- شهرک کوثر محدوده کوی فرهنگ از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر
گرمسار-
- شهرک جانبازان خیابان دلاوران از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر