به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

سمنان:

- بلوار شهید اخلاقی خیابان اقاقیا از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ صبح

- خیابان‌های شهید رجایی، شهدا ابتدای بازار و فیاض بخش از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۳۰ صبح

شاهرود:

- شهرک رجا از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر

- شهرک کوثر محدوده کوی فرهنگ از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر

گرمسار-

- شهرک جانبازان خیابان دلاوران از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر