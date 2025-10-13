نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل کادر افسری و درجه داری خود از بین جوانان هفده تا بیست و سه ساله نیرو استخدام می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مسئول نمایندگی نیروی دریایی گلستان گفت: نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل کادر افسری و درجه داری خود از بین جوانان هفده تا بیست و سه ساله نیرو استخدام می کند.

ناخدا خسروی افزود : متقاضیان برای آگاهی بیشتر به کانال دریادلان گلستان در ایتا و یا دفتر نمایندگی نداجا در گرگان، میدان ترمینال، کیانشهر پنجم مراجعه کنند.

۲۸ آبان مهلت ثبت نام و ۱۴ آذر تاریخ برگزاری آزمون است.