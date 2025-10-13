فرماندار شهرستان مهریز: بازدید از بازار مهریز، با هدف نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و اطمینان از دسترسی آسان مردم به کالا‌های اساسی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عسکرزاده گفت: در راستای نظارت بر بازار و کنترل قیمت کالا‌های اساسی، بازرسان دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت با همکاری دادستان و سایر نهاد‌های نظارتی از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه کالا در شهر مهریز بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، علاوه بر بررسی قیمت کالاها، وضعیت بهداشت محیط، نحوه نگهداری مواد غذایی و تاریخ مصرف اقلام نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

عسکرزاده، با تأکید بر لزوم تأمین اقلام ضروری مردم با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب گفت: «هدف از اجرای این بازدیدها، نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و اطمینان از دسترسی آسان مردم به کالا‌های اساسی است.»

وی افزود: در این بازدیدها، قیمت، کیفیت و میزان موجودی کالا‌هایی همچون روغن، گوشت مرغ و سایر مایحتاج عمومی مردم ارزیابی شد تا از تأمین به‌موقع و کافی این اقلام اطمینان حاصل شود.

فرماندار مهریز تأکید کرد: «تمام تلاش ما این است که اقلام مورد نیاز مردم از نظر کیفیت و قیمت در شرایط مناسبی قرار داشته باشد و هیچ کمبودی در سطح شهرستان احساس نشود.»