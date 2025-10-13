به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: این حادثه در ساعت ۱۵:۳۴ به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

عباس زمانپور افزود:به علت روشن کردن زغال در داخل چادر، سه نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند که مردی ۴۴ ساله و خانمی ۴۰ ساله در محل جان خود را از دست دادند و یک مرد ۵۰ ساله هم با علائم شدید مسمومیت به بیمارستان خورشید اصفهان منتقل شد.

وی با اشاره به فراگیر شدن استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد در فضای بسته، افزود: در چنین شرایطی باید بیمار را سریع به هوای آزاد منتقل کرد، درها و پنجره‌ها را باز گذاشت، منبع گرما یا سوخت را خاموش کرد و به سرعت با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت.

وی همچنین از مردم خواست از روشن کردن زغال، گاز یا بخاری در محیط‌های بدون تهویه خودداری کنند.

مونوکسید کربن گازی است بی‌رنگ و بی‌بو که در زمان سوخت ناقص مواد سوختنی مانند زغال، چوب یا گاز طبیعی تولید می‌شود. در صورت استنشاق این گاز، اکسیژن خون به سرعت کاهش یافته و فرد در عرض چند دقیقه دچار بی‌هوشی، ایست تنفسی و مرگ می‌شود.