نظری گفت: امسال حدود ۹۰۰ هزار اصله نهال در نهالستانهای کهگیلویه و بویراحمد تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از اولویت دهی به حفاظت و آبیاری طرحهای جنگلکاری استان خبر داد.
مجید نظری در جلسه هماهنگی و برنامهریزی طرحهای جنگلکاری استان گفت: طرح جنگلکاری سال جاری با شروع بارشهای پاییزی از طریق بذرکاری و نهالکاری اجرا میشود.
نظری افزود: از امسال سهم بیشتری از اعتبارهای جنگل کاری را به بخشهای آبیاری و حفاظت اختصاص خواهیم داد تا بتوانیم شرایط سبز مانی و استقرار خوبی برای نهالها و توسعه جنگل ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: امسال تاکنون حدود ۹۰۰ هزار اصله نهال از گونههای بومی و سازگار در نهالستانهای استان تولید کرده و تامین بذر مورد نیاز برای طرحهای بذرکاری نیز در حال انجام است.
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در سال زراعی جاری علاوه بر طرحهای جنگلکاری، مقدار ۱۰۰ هکتار نیز زراعت چوب با مشارکت بهرهبرداران با هدف ایجاد ظرفیتهای درآمدزایی از طریق گونههای سریعالرشد اجرا میشود.
نظری همچنین از تدوین طرح احیاء ۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از جنگلهای آسیبدیده و دچار حریق شده استان خبر داد و گفت: این طرح به ستاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ارسال شده و امیدواریم با موافقت و حمایت این طرح بتوانیم گامهای خوبی درجهت احیاء جنگلهای آسیبدیده استان برداریم.