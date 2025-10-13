قهرمانی فوتسالیستهای شهید شیری اقبالیه در لیگ مناطق کشور
خبرهایی از قهرمانی فوتسالیستهای شهید شیری اقبالیه در لیگ مناطق کشور تا اعزام کاروان مینودری به هفتمین المپیاد استعدادهای برتر را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
شهید شیری در این مسابقات مقابل نمایندگان کرمانشاه، کردستان و ارومیه به برتری رسید.
لیگ مناطق فوتسال هجده سال کشور به میزبانی سقز برگزار شد.
اعزام کاروان مینودری به هفتمین المپیاد استعدادهای برتر
در این رقابت ها۳۴۰ ورزشکار استان در قالب ۴۱رشته ورزشی به مصاف حریفان خود میروند.
قزوین همچنین میزبان رقابتهای تنیس روی میز بانوان از ۲۳ مهر خواهد بود.
جایی که ۲۵۰ ورزشکار از ۳۲ استان کشور در سالن دانشگاه آزاد اسلامی قزوین رقابت میکنند.
شناخت رقبای نمایندگان استان در لیگ سه فوتبال
قرعه کشی لیگ سه فوتبال باشگاههای کشور برگزار شد و هر دو تیم قزوینی در گروه دوم این مسابقات قرار گرفتند.
تیمهای قزوینی فجر و یزدان مهر در گروه دو با نمایندگان تهران، تبریز، قم، کردستان، گیلان و اردبیل هم گروه شدند.
لیگ سه فوتبال باشگاههای کشور آبان آغاز خواهد شد.