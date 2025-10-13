به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با نزدیک شدن به زمان برگزاری رویداد ملی «ایران جان» در خراسان جنوبی که یک ماه دیگر به استان می‌رسد، صدا و سیمای خراسان جنوبی پوشش ویژه این رویداد را در برنامه‌های روزانه خود آغاز کرده است.

در جلسه‌ای که با حضور تهیه کنندگان برنامه‌های زنده صدا و سیما برگزار شد، تأکید شد که «ایران جان» در برنامه‌های مختلف روزانه این شبکه، از جمله برنامه‌های صبحگاهی و شبانه، به‌طور گسترده گنجانده شود.

یکی از اقدامات مهم، حضور فرمانداران شهرستان‌ها در برنامه صبحانه، به‌صورت روزانه و مستقیم است. فرمانداران در این برنامه از روند پیشرفت و دستاورد‌های «ایران جان» در شهرستان‌های خود صحبت خواهند کرد.

همچنین، در برنامه «شب‌های زعفرونی»، با بخش‌های مختلف به‌طور ویژه به موضوعات مرتبط با «ایران جان» پرداخته خواهد شد.

دیگر برنامه‌های شبکه خاوران نیز به تدریج پوشش‌های بیشتری از این رویداد خواهند داشت.