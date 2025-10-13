در نیمه نخست امسال
افزایش ۱۴ درصدی وصول درآمدهای عمومی در خراسان رضوی
بیش از ۱۷۳ هزار میلیارد ریال از درآمدهای عمومی خراسان رضوی در شش ماه نخست امسال وصول شد که افزایشی ۱۴ درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی گفت: میزان درآمدهای عمومی مصوب استان برای امسال، ۴۵۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال و میزان درآمدهای عمومی مصوب برای شش ماه نخست نیز ۲۲۸ هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال است که از این میزان ۱۷۳ هزار و ۷۴۹ میلیارد ریال محقق شده است.
سید حامد حسینی افزود: این میزان وصول درآمد بیانگر تحقق ۷۶ درصدی درآمدهای عمومی مصوب در استان است.
وی اضافه کرد: میزان درآمدهای عمومی مصوب برای خراسان رضوی در سال گذشته، ۳۸۷ هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال و میزان مصوب برای شش ماه ابتدای سال قبل، ۱۹۳ هزار و ۸۹۲ میلیارد ریال بود که در این مدت ۱۵۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال وصول درآمد محقق شد.
مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان خراسان رضوی ادامه داد: وصول درآمدهای عمومی استان در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۴ درصد رشد داشته است.
حسینی گفت: بیش از ۹۵ و دو دهم درصد عملکرد درآمدهای عمومی خراسان رضوی از محل درآمدهای مالیاتی و چهار و هشت دهم درصد از محل درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت، واگذاری داراییهای سرمایهای، درآمدهای متفرقه و ... است که این درآمدها به حساب خزانه واریز میشود.
وی افزود: بر اساس گزارش دریافتی از خزانهداری کل کشور، خراسان رضوی با اعتبار ۴۵۶ هزار میلیارد ریال (با احتساب منابع) در سالجاری در بین استانها جایگاه هفتم را دارد و در پنج ماه ابتدایی امسال با وصول ۱۲۷ هزار میلیارد ریال در مقایسه با سایر استانها در رتبه نهم قرار داشته و از نظر درصد تحقق نیز حائز رتبه نوزدهم شده است.
مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان خراسان رضوی اضافه کرد: این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، خراسان رضوی با اعتبار ۳۸۷ هزار میلیارد ریال (با احتساب منابع) در بین استانها جایگاه ششم را داشته و در پنج ماه ابتدایی سال۱۴۰۳ با وصول ۱۱۷ هزار میلیارد ریال در مقایسه با سایر استانها در رتبه هفتم قرار داشته و از نظر درصد تحقق نیز حائز رتبه بیست و پنجم بوده است.
درآمد دولت شامل وجوه مالیاتی و غیرمالیاتی است که درآمدهای غیرمالیاتی به درآمدهای حاصل از ارایه خدماتی گفته میشود که دستگاههای دولتی بر اساس قانون در ازای انجام آن، مجاز به دریافت بهای خدمات هستند و این درآمد به حساب خزانه واریز میشود.
از جمله این موارد میتوان به برخی خدمات انتظامی، ثبت اسناد، گمرک، جهاد کشاورزی، پزشکی قانونی، استاندارد، میراث فرهنگی، محیط زیست، فنی و حرفهای، ثبت احوال، تعاون و کار، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و انتقال خون اشاره کرد.
درآمد مالیاتی هم درآمدی است که توسط دولتها از طریق مالیات جمعآوری میشود؛ مالیات منبع اصلی درآمد دولت در بسیاری از کشورها بوده و ممکن است از منابعی مانند افراد، شرکتهای دولتی، تجارت، بهره مالکانه، منابع طبیعی و یا کمکهای خارجی تامین شود.