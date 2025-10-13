به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی گفت: میزان درآمد‌های عمومی مصوب استان برای امسال، ۴۵۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال و میزان درآمد‌های عمومی مصوب برای شش ماه نخست نیز ۲۲۸ هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال است که از این میزان ۱۷۳ هزار و ۷۴۹ میلیارد ریال محقق شده است.

سید حامد حسینی افزود: این میزان وصول درآمد بیانگر تحقق ۷۶ درصدی درآمد‌های عمومی مصوب در استان است.

وی اضافه کرد: میزان درآمد‌های عمومی مصوب برای خراسان رضوی در سال گذشته، ۳۸۷ هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال و میزان مصوب برای شش ماه ابتدای سال قبل، ۱۹۳ هزار و ۸۹۲ میلیارد ریال بود که در این مدت ۱۵۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال وصول درآمد محقق شد.

مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان خراسان رضوی ادامه داد: وصول درآمد‌های عمومی استان در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۴ درصد رشد داشته است.

حسینی گفت: بیش از ۹۵ و دو دهم درصد عملکرد درآمد‌های عمومی خراسان رضوی از محل درآمد‌های مالیاتی و چهار و هشت دهم درصد از محل درآمد‌های حاصل از خدمات و فروش کالا، درآمد‌های حاصل از جرایم و خسارت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، درآمد‌های متفرقه و ... است که این درآمد‌ها به حساب خزانه واریز می‌شود.

وی افزود: بر اساس گزارش دریافتی از خزانه‌داری کل کشور، خراسان رضوی با اعتبار ۴۵۶ هزار میلیارد ریال (با احتساب منابع) در سال‌جاری در بین استان‌ها جایگاه هفتم را دارد و در پنج ماه ابتدایی امسال با وصول ۱۲۷ هزار میلیارد ریال در مقایسه با سایر استان‌ها در رتبه نهم قرار داشته و از نظر درصد تحقق نیز حائز رتبه نوزدهم شده است.

مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان خراسان رضوی اضافه کرد: این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، خراسان رضوی با اعتبار ۳۸۷ هزار میلیارد ریال (با احتساب منابع) در بین استان‌ها جایگاه ششم را داشته و در پنج ماه ابتدایی سال۱۴۰۳ با وصول ۱۱۷ هزار میلیارد ریال در مقایسه با سایر استان‌ها در رتبه هفتم قرار داشته و از نظر درصد تحقق نیز حائز رتبه بیست و پنجم بوده است.

درآمد دولت شامل وجوه مالیاتی و غیرمالیاتی است که درآمد‌های غیرمالیاتی به درآمد‌های حاصل از ارایه خدماتی گفته می‌شود که دستگاه‌های دولتی بر اساس قانون در ازای انجام آن، مجاز به دریافت بهای خدمات هستند و این درآمد به حساب خزانه واریز می‌شود.

از جمله این موارد می‌توان به برخی خدمات انتظامی، ثبت اسناد، گمرک، جهاد کشاورزی، پزشکی قانونی، استاندارد، میراث فرهنگی، محیط زیست، فنی و حرفه‌ای، ثبت احوال، تعاون و کار، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و انتقال خون اشاره کرد.

درآمد مالیاتی هم درآمدی است که توسط دولت‌ها از طریق مالیات جمع‌آوری می‌شود؛ مالیات منبع اصلی درآمد دولت در بسیاری از کشور‌ها بوده و ممکن است از منابعی مانند افراد، شرکت‌های دولتی، تجارت، بهره مالکانه، منابع طبیعی و یا کمک‌های خارجی تامین شود.