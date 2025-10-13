رییس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت راه و شهرسازی گفت: اجرای برنامه تحول دیجیتال در بخش‌های حمل‌ونقل و شهرسازی موجب افزایش بهره‌وری و تسهیل خدمات می‌شود.

تحول دیجیتال، مسیر تازه ارتقای بهره‌وری در حمل‌ونقل و شهرسازی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی «هماهنگی و تبیین الزامات و راهبردهای تدوین برنامه تحول دیجیتال وزارت راه و شهرسازی» به ریاست مهدی صفدری، رییس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی این وزارتخانه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های تابعه برگزار شد.

صفدری با تأکید بر ضرورت اجرای دو بند ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم درباره حکمرانی داده‌محور و تحول دیجیتال، خواستار تکمیل سنجش بلوغ سازمانی و تدوین برنامه عملیاتی از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته شد.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات موتور پیشران دستگاه‌های اجرایی است، گفت: استفاده از تجارب موفق جهانی در تدوین برنامه تحول دیجیتال ضروری است. به گفته او، سنگاپور در حوزه لجستیک هوشمند، فرانسه در شهر هوشمند و استرالیا در مدیریت تحول دیجیتال از الگوهای موفق جهانی هستند.

صفدری کاهش زمان تخلیه و بارگیری در بنادر، استفاده از فناوری بیومتریک و برچسب RFID در حمل‌ونقل هوایی و تشخیص خرابی ریل با ریل هوشمند را از مزیت‌های اجرای این طرح برشمرد.

در پایان، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی از انتخاب شهرهای اصفهان و مشهد به‌عنوان پایلوت نقشه راه شهر هوشمند کشور خبر داد.