مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از آغاز طرح جامع ساماندهی میدان کهنه و سرای تاریخی ملاحسین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علیرضا خاکی احیای قلب تاریخی شهر قم و بازگرداندن هویت فرهنگی و اجتماعی به این محدوده را از اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: به دنبال این هستیم تا میدان کهنه و سرای ملاحسین را از فضایی رهاشده به قلب تپنده بافت تاریخی قم تبدیل کنیم، جایی که مردم و زائران بتوانند در کنار لذت بردن از تاریخ قم، خرید کنند، استراحت کنند و زندگی شهری در آن جریان پیدا کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بازار کهنه گفت: در سال‌های اخیر بخش‌هایی از بازار کهنه توسط شهرداری قم کفسازی و طاق‌های تخریب‌شده با همکاری اداره کل میراث فرهنگی بازسازی شده و اکنون تمرکز تکمیل مرمت جداره‌ها و ساماندهی منظر شهری میدان کهنه است تا این محدوده بار دیگر به مقصدی برای گردشگری فرهنگی تبدیل شود.

مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر درباره وضعیت سرای تاریخی ملاحسین گفت: ساماندهی این سرا با مشارکت میراث فرهنگی در حال اجرا است و آزادسازی دو باب مغازه ورودی و رفع موانع مالکیتی در دستور کار قرار دارد،

خاکی افزود: طرح احیا و تعیین کاربری نهایی این سرا هم با هدف تبدیل آن به فضای فرهنگی، گردشگری و خدماتی متناسب با هویت تاریخی قم تدوین شده است.

وی گفت: طراحی مرحله اول و دوم طرح ساماندهی میدان کهنه انجام شده است و برای اجرای عملیات کفسازی حدود پنج میلیارد تومان بودجه مصوب شده که این رقم در روند کار قابل افزایش است.

مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر اضافه کرد: طرح ساخت پارکینگ شهید رستگار مقدم با ظرفیت ۲۰۰ جای پارک در مجاورت میدان نیز در حال اجرا است تا دسترسی گردشگران به محدوده آسان‌تر شود.

خاکی با تأکید بر رویکرد فرهنگی و انسانی این طرح گفت: هدف ما تنها مرمت کالبد نیست، بلکه می‌خواهیم میدان کهنه به فضایی زنده، پویا و مردمی تبدیل شود.

وی افزود: محوریت با پیاده‌مداری، مسیرهای خرید و گردش، فضای باز شهری و کاربری‌های فرهنگی و صنایع‌دستی است تا برای شهروندان و زائران جذابیت ایجاد کند.

میدان کهنه به عنوان یکی از کهن‌ترین فضاهای شهری قم، در محدوده‌ی خیابان آذر و بازار قدیم واقع شده و در دوره‌های صفویه و قاجاریه از نخستین میدان‌های رسمی شهر به‌شمار می‌رفته است.

این میدان در گذشته محل تلاقی مسیرهای تجاری و مذهبی بوده و امروز هم نشانه‌ای زنده از تاریخ شکل‌گیری هسته اولیه قم محسوب می‌شود و بناهای تاریخی ارزشمندی همچون مسجد میدان کهنه، کاروانسرای ملاحسین، محله پامنار و مدرسه غیاثیه در اطراف آن قرار دارند که هریک بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهر را روایت می‌کنند.