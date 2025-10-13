استاندار کرمان بر لزوم انجام تعهدات بانک‌ها و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای شتاب بخشیدن به طرح‌های مسکن ملی به ویژه طرح بلدالامین کرمان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی در نشست شورای مسکن استان کرمان با اشاره به سرمایه‌گذاری و انتظارات مردم در این طرح، ضعف در نظارت و اجرا را عامل اصلی تاخیرها دانست وافزود: به علت ضعف عملکردی در بخش‌های نظارت، اجرا و پیمانکاری، وعده داده‌شده به مردم تاکنون محقق نشده وباید با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه آغاز دوباره اجرای این طرح با کمترین دغدغه برای مردم فراهم شود.

وی از پیگیری برای جذب حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی همچنین تشکیل جلسه کمیته ویژه در روزهای آینده برای اتخاذ تصمیمات نهایی خبر داد و افزود: این طرح با جدیت دوباره آغاز خواهد شد .

او با تاکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر همه دستگاه‌های خدمات‌رسان برای ایجاد تحرک جدی در اجرای طرحهای مسکن ملی ؛ از بانک‌ها خواست سهمیه‌های تعیین‌شده در حوزه تسهیلات مسکن را به‌طور کامل پرداخت کنند.

همچنین در این نشست قرار شد: شورای مسکن استان به کمیته مربوط تفویض اختیار کندو جلسه‌ایروزهای آینده برای اتخاذ تصمیمات نهایی تشکیل شود.

ساخت مسکن ملی بلدالامین کرمان از سال ١٣٩٨ با کارگزاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در ضلع شمالی شهر کرمان آغاز شد واین طرح که در ۶ مرحله تعریف شده است، پس از اجرای بخشی از کار به علل مختلفی متوقف و باعث اعتراض متقاضیان طی چندین مرحله به روند اجرا شد.

مشکلات اجرای این طرح چهار هزار و ۳۰۰ واحدی طی ۲ سال اخیر در چندین نوبت مورد بررسی مسئولان ارشد استان کرمان قرار گرفته است و در مقاطعی هم مقداری پول به طرح تزریق شد، اما برای حل کامل چالش‌های این طرح کافی نبود.

زمین این طرح از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خریداری شده و در تملک دولت قرار گرفته است تا روند اجرایی آن شتاب گیرد.