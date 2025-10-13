طی حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی باخرد به عنوان مدیر کل صمت استان خراسان رضوی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی باخرد را به عنوان مدیرکل صمت استان خراسان رضوی منصوب کرد.

در متن حکم وزیر صمت آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و سوابق جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی منصوب می‌ شوید.

از سوابق علی باخرد می‌توان به معاون اسبق بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اشاره کرد.

معارفه علی باخرد هفته آینده برگزار خواهد شد.