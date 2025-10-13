به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه العهد: «خالد قدومی» نماینده جنبش حماس در ایران در گفت‌و‌گو با این شبکه اعلام کرد که در این زمان همه باید به مسئولیت خود عمل کنند و به آن وفادار باشند ما به عنوان مقاومت به مسئولیت خود عمل کردیم و اکنون کشور‌های عربی نیز به باید مسئولیت خود به عنوان ناظر اجرای توافق آتش بس عمل کنند، زمانی که بنیامین نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) شروع به تخریب و نابودی این توافق کند، کشور‌های عربی و دیگران چه کاری باید انجام دهند؟ این کشور‌ها ضامن اجرای این توافق هستند و باید به مسئولیت خود عمل کنند. بنابر این ما نمی‌خواهیم تجربیات تلخ و ناگوار گذشته تکرار شود که متاسفانه ملت فلسطین از بدعهدی تل آویو در نقض توافقات و خودداری از پایبندی به تعهداتش از آن رنج می‌برند؛ در واقع ما به اسرائیل و به نتانیاهو اعتماد و اطمینانی نداریم و بنابر این کشور‌های ضامن توافق آتش بس باید آن را وادار کنند تا به این توافق پایبند باشد و اجرای آن را محترم بشمارد.