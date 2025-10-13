پخش زنده
برنامه الگوی کشت پاییزه به شهرستانهای استان اصفهان ابلاغ شده و نهادهها بین کشاورزان در حال توزیع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از پیشبینی کاهش سطح زیرکشت گندم و جو آبی در سال زراعی جاری و برنامهریزی برای الگوی کشت با تمرکز بر مدیریت منابع آبی خبرداد و گفت: سال گذشته برنامه کشت گندم آبی در سطح ۵۷ هزار هکتار از اراضی استان پیشبینی شده بود و برای سال جاری، این میزان به ۴۷ هزار هکتار کاهش یافته است.
پیمان فیروزنیا با بیان اینکه برنامه الگوی کشت پاییزه به شهرستانهای استان ابلاغ شده افزود: برای سال جاری ۳۲ هزار هکتار برای کشت گندم دیم در استان در نظر گرفته شده و بذر و کود مورد نیاز تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
وی همچنین به اجرای طرح پنجساله "جهش تولید در دیمزارها" اشاره کرد و افزود: این طرح امسال به مرحله جدیدی با عنوان "پایداری تولید در دیمزارها" وارد شده است.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: در این طرح حمایتهای ویژهای از کشت دیم با نظارت فنی کارشناسان صورت میگیرد .
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به کاهش سطح زیر کشت گندم آبی و افزایش کشت گندم دیم در برنامه الگوی کشت سال جاری استان گفت: این تغییر با هدف استفاده از آب سبز (بارندگی) و کاهش وابستگی به منابع آبی پشت سد زایندهرود و آبهای زیرزمینی انجام شده است.
وی درباره برنامه کشت جو در سال زراعی جاری نیز گفت: با توجه به نیاز بالای استان به جو به دلیل وجود دامداریهای متعدد، امسال برای کشت جو آبی ۵۰ هزار هکتار زمین با تامین نهاده ها در نظر گرفته شده است.
فیروزنیا همچنین به تولید قصیل جو بهعنوان علوفه کمآببر اشاره کرد و گفت: قصیل جو در مرحلهای از رشد که پروتئین گیاهی به سطح مناسبی میرسد، برداشت شده و بهعنوان علوفه در اختیار دامداریها قرار میگیرد.
وی درباره کشت دانه کلزا هم با بیان اینکه برنامه کشت کلزا در استان هزار هکتار برای سال جاری تعیین و بذر و نیازهای اولیه تأمین شده افزود: کلزا به طور عمده در مناطق سردسیر و معتدل مانند فریدونشهر و گلپایگان کشت میشود اما در مناطق گرمسیر به دلیل وجود آفات، هزینه تولید این محصول برای کشاورز افزایش مییابد.