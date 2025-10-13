به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفارفرد، گفت: گزارشی از انحراف خودروی پژو ۴۰۵ در محدوده دَمکره دشت روم به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.

وی بیان کرد: بلافاصله کدهای عملیاتی ۷۰۳ و ۷۴۵ به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در این حادثه، متأسفانه یک نفر در صحنه جان باخت و یک مصدوم هوشیار نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارکنان اورژانس ۱۱۵، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید جلیل یاسوج انتقال یافت.