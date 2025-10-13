سرپرست اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از انحراف مرگبار خودروی پژو ۴۰۵ در دشتروم با یک فوتی و یک مصدوم این حادثه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارفرد، گفت: گزارشی از انحراف خودروی پژو ۴۰۵ در محدوده دَمکره دشت روم به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد. وی بیان کرد: بلافاصله کدهای عملیاتی ۷۰۳ و ۷۴۵ به محل حادثه اعزام شدند. سرپرست اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در این حادثه، متأسفانه یک نفر در صحنه جان باخت و یک مصدوم هوشیار نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارکنان اورژانس ۱۱۵، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید جلیل یاسوج انتقال یافت.