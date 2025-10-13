پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: ۲ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی به ۱۳ منطقه و ۱۹۱ مدرسه عشایری استان ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نرگس دستیار گفت: در راستای توسعه عدالت آموزشی ؛ تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی به ارزش ۲ میلیارد تومان به ۱۳ منطقه و ۱۹۱ مدرسه عشایری استان در قالب «کاروان دانایی» ارسال شد.
وی هدف از ارسال این کارون را تحقق عدالت فضای آموزشی ، ارتقای کیفیت یادگیری و ایجاد فرصتهای برابر برای دانشآموزان عشایری گیلان عنوان کرد.
نرگس دستیار گفت: در حال حاضر ۲۳ مدرسه عشایری در گیلان به صورت شبانهروزی فعالیت دارند.