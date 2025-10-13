رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد: در نشست با مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور، چالش‌ها و راهکار‌های موجود برای تسریع در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یزد بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در دیدار رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور، در خصوص راهکار‌های تسریع در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری یزد بحث و تبادل نظر شد.

حمید دهقان گفت: در نشست تخصصی مشترکی که با مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور و کارشناسان این اتحادیه داشتیم، موضوعات متعددی در حوزه حمل و نقل عمومی درون‌شهری، از جمله چالش‌ها و راهکار‌های موجود برای تسریع در نوسازی این ناوگان، تقویت زیرساخت‌ها و اقدامات لازم برای توسعه حمل و نقل درون‌شهری مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت.

دهقان هدف از برگزاری این نشست را هماهنگی بیشتر بین بخشی و رفع چالش‌های پیش روی ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری عنوان کرد و افزود: خوشبختانه، اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور نیز در راستای رفع چالش‌های موجود، عزم جدی دارد و امیدواریم بتوانیم با بهره گیری از ظرفیت‌های بالای این اتحادیه، برای تسریع در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یزد و خدمات‌رسانی مطلوب به همشهریان عزیز، گام‌های خوبی را برداریم.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، توسعه حمل ونقل پاک از جمله برنامه‌های مربوط به توسعه تاکسی‌های برقی و احداث ایستگاه‌های شارژ، بازنگری آیین‌نامه سرویس مدارس و رفع مشکلات سامانه سپند را از دیگر محور‌های گفت‌و‌گو‌های طرفین عنوان و اظهار امیدواری کرد: انشاالله بتوانیم با رایزنی‌های انجام شده و همچنین تاکید اتحادیه بر مقابله با انباشت فرسودگی در ناوگان حمل و نقل شهری، روند نوسازی و بازسازی تاکسی‌ها و اتوبوس‌های درون شهری، همچنین فرایند تحویل تاکسی‌ها و ون‌های باقی مانده را سرعت بخشیم.