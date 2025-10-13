با نصب ۲۰ دوربین ثابت و ۲ دوربین چرخشی در نقاط حساس پارک ملی دنا، تصاویر این مناطق به صورت برخط در اتاق مانیتورینگ اداره کل محیط زیست پایش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه به منظور محافظت مطلوب تر از حیات وحش دنا در رشته کوه دنا که دارای ۴۹ قله بالای ۴ هزار متر دارد ۲۲ دوربین در نقاط مختلف و حساس نصب و راه اندازی شد گفت: این سیستم هوشمند، حفاظت از مناطق سخت گذر را ممکن ساخته و هزینه‌های جاری را کاهش می‌دهد.

عبدال دیانتی نسب افزود: پارک ملی دنا با ۹۳ هزار و ۶۶۰ هکتار وسعت طولانی‌ترین رشته کوه زاگرس محسوب می‌شود که با اجرای این سیستم هوشمند اکنون پاسخی عملی به کمبود شدید نیروی محیطبان است.

وی به دریافت مستقیم و برخط تصاویر از این دوربین ها در اتاق مانیتورینگ فرماندهی یگان حفاظت در ستاد و پارک ملی دنا اشاره کرد و گفت: علاوم بر رصد این منطقه حفاظت شده، از این دوربین‌ها می‌توان در مدیریت بحران‌ها، آتش سوزی‌ها، شکار، قطع درختان و تهیه نقشه‌های احتمالی به مثابه یک بانک اطلاعاتیدر دراز مدت استفاده کرد.