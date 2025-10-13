معاون اجرای احکام دادسرای انقلاب قزوین گفت: با توجه به درخواست شکات پرونده شرکت رضایت خودرو ، مزایده خودرو‌های ایرانی و خارجی متعلق به این شرکت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین افزود: با اعلام واحد اجرای احکام کیفری، تاریخ مزایده ۴۱ دستگاه خودروی باقی‌مانده، شامل خودرو‌های ایرانی و خارجی، از ۲۱ مهرماه آغاز و تا ۱۱ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: پیش‌تر ۲۹ دستگاه خودروی ایرانی مرتبط با این پرونده از طریق سامانه ستاد به فروش رفته و مبالغ حاصل به شکات پرداخت شده است.

معاون اجرای احکام دادسرای قزوین گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ستاد برای ثبت‌نام و تکمیل فرآیند اقدام کنند. خرید خودرو‌ها به صورت نقدی بوده و افراد می‌توانند ۱۰ درصد مبلغ را در روز مزایده پرداخت و مابقی را ظرف یک ماه تسویه کنند. واحد اجرای احکام کیفری نیز اعلام کرده است که پس از تکمیل وجه ، خودرو را در همان روز تحویل خواهد داد.

وی افزود: ارزش تقریبی خودرو‌های قابل مزایده حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین در ۱۳ جلسه و با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شده است.

این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی می‌باشد که برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است. حکم اعدام متهم ردیف اول در دیوان عالی کشور تایید شده است.