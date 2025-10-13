مدیرکل دفتر هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر گفت: در حال حاضر حدود ۶ میلیون کنتور هوشمند برق در شبکه داریم که مقرر شده تا پایان سال آینده این تعداد تقریبا به ۲ برابر برسد.

تعداد کنتور‌های هوشمند برق به مرز ۶ میلیون دستگاه رسید

تعداد کنتور‌های هوشمند برق به مرز ۶ میلیون دستگاه رسید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حامد احمدی مدیر کل دفتر هوشمند سازی شبکه توزیع توانیر با حضور در برنامه روی خط خبر گفت: با تدابیری که وزارت نیرو و توانیر پیش بینی کرده است امسال در حوزه هوشمند سازی لوازم اندازه گیری و همچنین توسعه تجهیزات هوشمند در شبکه توزیع و برای مشترکین یک تحولی اتفاق بیافتد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۶ میلیون کنتور هوشمند برق در شبکه داریم که مقرر شده است تا پایان سال آینده این تعداد تقریبا به ۲ برابر برسد کنتور هوشمند به ما در مدیریت شبکه برق کمک می‌کند؛ همچنین می توانیم اطلاعات دقیق از مصرف انرژی الکتریکی داشته باشیم.

مدیرکل دفتر هوشمند سازی شبکه توزیع توانیر اضافه کرد: هزینه نصب کنتور هوشمند برای هموطنان هیچ هزینه‌ای اخذ نخواهد شد؛ همچنین با نصب کنتورهای هوشمند در کشور عزم جدی برای محدودسازی مشترکان پر مصرف خانگی و تجاری دارد.

احمدی بیان کرد: مدیریت مصرف بدون ابزار امکان پذیر نیست، همچنین با تجهیزات هوشمند برق امکان آسیب به وسایل برقی مشترکین به حداقل می رسد، از اسفند ماه سال گذشته طبق مصوبه هیئت دولت به وزارت نیرو در خصوص راه اندازی توسعه کاربران برق در زمینه کاهش مصرف رصد اقدام شد.

مدیرکل دفتر هوشمند سازی شبکه توزیع توانیر بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شركت‌های توزیع برق موظفند با تامین تجهیزات و تنظیمات لازم، قابلیت محدودسازی این كنتورها را برای مشتركان پر مصرف خانگی و تجاری فراهم كنند.