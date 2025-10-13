پخش زنده
مسئول بسیج رسانه خوزستان گفت: تقویت جبهه رسانه انقلاب برای بیان پیشرفتهای صنعت و بنادر میتواند در راستای امیدآفرینی در بین مردم نقش ویژهای ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ دوم پاسدار سجاد بهمئی در دیدار با مدیرعامل منطقه ویژه پتروشیمی با تاکید بر اهمیت همافزایی میان رسانه و صنعت گفت: بسیج رسانه خوزستان در راستای تقویت جبهه رسانهای استان و حمایت از جریان رسانهای متعهد، برنامههایی نظیر جام رسانه امید و جشنواره رسانهای ابوذر را برگزار کرده و آماده تعامل و همکاری با مجموعههای صنعتی است تا از ظرفیت رسانه در جهت پیشرفت استان نهایت بهرهبرداری شود.
مسئول بسیج رسانه خوزستان تصریح کرد: بندرامام خمینی (ره) با توجه به وجود ۲ منطقه ویژه اقتصادی و نیز شرکتهای متعدد جزو حوزههای پیشران و استراتژیک است.
وی بیان کرد: برگزاری رویدادهای رسانهای، نشستها و جهاد تبیین جزو اقداماتی است که بسیج رسانه خوزستان برای مقابله با تهدیدهای این حوزه و نیز بالابردن سطح علمی و مشارکت رسانهها در همه سطوح و بخصوص امیدآفرینی و روایت پیشرفتهای کشور به کار برده است.
تاکید بر لزوم قانونمندسازی فعالیتهای رسانهای
همچنین مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ضمن قدردانی از تلاشهای بسیج رسانه خوزستان بر لزوم قانونمندسازی فعالیتهای رسانهای تاکید کرد و افزود: نقد منصفانه از سوی اصحاب رسانه مورد قبول و ارزشمند است، اما ضروری است در نقدها از ورود به موضوعات شخصی و آسیب به آبروی افراد پرهیز شود.
محمدرضا مطیری تصریح کرد: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی آماده همکاری و تعامل بیشتر با مجموعه بسیج رسانه است و از فعالیتهای رسانهای سازنده در جهت امید آفرینی حمایت میکند.
همچنین امام جمعه بندرامام خمینی ضمن خوش آمد و نیز ابراز رضایتمندی از عملکرد رسانههای شهرستان اظهار کرد: جبهه باطل تلاش در پوشاندن حق را دارد همچون روز تاسوعا که لشکر یزید میخواست جنگ را شب تاسوعا برپا کند تا در تاریکی شب همه این فجایع رقم بخورد، اما هوشمندی اباعبدالله (ع) و روایتگری حضرت زینب (س) باعث شد این واقعه عظیم در تاریخ ماندگار بماند.
حجت الاسلام جاسم عبادی افزود: بنده اعتقاد جدی و راسخ به نقش رسانهها و تاثیرگذاری آنها دارم و از رسانههای شهرستان که در تعامل با نهاد امام جماعت همکاری مستقیم و مداوم دارند نیز تشکر و قدردانی میکنم.
همچنین حسین عبادی بخشدار بندرامام خمینی گفت: نقش رسانهها در روایت اول بسیار مهم است و در جنگ ۱۲ روزه نیز عملکرد رسانههای بندرامام خمینی بسیار خوب و هماهنگ بود و جای تقدیر دارد.
در این دیدار ۲ طرف درباره راههای تقویت همکاریهای رسانهای میان صنعت و اصحاب رسانه، بهرهگیری از ظرفیت رسانه در مسیر توسعه استان خوزستان و ایجاد تعامل موثر در راستای تبیین دستاوردهای صنعت پتروشیمی تبادل نظر کردند.
همچنین در این دیدار بر توسعه همکاریهای رسانهای، تقویت جبهه رسانهای استان و قانونمندسازی فعالیتهای رسانهای تاکید شد.