کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی فردا و چهارشنبه افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز بعدازظهر و اوایل شب ناپایداری جوی در ارتفاعات و پاره‌ای نقاط مرکزی استان مورد انتظار است.

او افزود: امروز بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بخصوص بشاگرد و حاجی آباد، پاره‌ای از نقاط مرکزی استان و محدوده تنگه هرمز رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد، گفت: امروز شرایط دریا برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود و بعدازظهر فردا و بخشی از چهارشنبه، وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی تا جنوب غربی برروی خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی می‌شود و سبب مواج شدن این مناطق دریایی خواهد شد.

او افزود: توصیه می‌شود در این مدت تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی استان در نظر گرفته شود و شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از تردد دریایی خودداری کنند.