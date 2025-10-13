پخش زنده
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت:تخلیه نخالههای ساختمانی تنها در محلهای مجاز انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هادی بصاری، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه، با اشاره به فعالیت ایستگاههای مجاز تخلیه نخالههای ساختمانی در سطح شهر اظهار کرد:به اطلاع شهروندان و مالکان محترم ماشینآلات حمل نخالههای ساختمانی میرساند که بر اساس ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، تخلیه غیرمجاز نخالههای عمرانی در معابر عمومی، حاشیه شهر و اراضی بایر تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر چند ایستگاه مجاز برای تخلیه نخاله در شهر فعال است، افزود:ایستگاههای مجاز شامل مسیر جاده اشنویه (روستای قرهآغاج – کوی صنعت – آجرپزی شقاقی)، کیلومتر ۶ جاده سرو (محل گودال کورهخانه خوبهی) و کیلومتر ۱۸ جاده سرو (سایت دفن نازلو) آماده خدمترسانی به شهروندان هستند.
بصاری با تأکید بر ضرورت همکاری عمومی برای حفظ پاکیزگی و زیبایی شهر گفت:از شهروندان محترم تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلیه غیرمجاز نخاله، مستندات خود را در قالب عکس یا فیلم به سازمان مدیریت پسماند ارسال کرده و یا از طریق صفحه ایتای سازمان به آدرس @pasmandurmia_admin اطلاع دهند تا پیگیری لازم از طریق مراجع ذیصلاح انجام گیرد.
رئیس سازمان در پایان خاطرنشان کرد:حفظ زیبایی و سلامت محیطزیست شهری، نیازمند مشارکت همهجانبه شهروندان است و امیدواریم با رعایت مقررات و همکاری عمومی، شاهد شهری پاک، زیبا و عاری از نخاله باشیم.