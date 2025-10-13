مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: در شش ماهه امسال مجموع خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه به زیان دیده گان ۱.۵ همت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسن پیمانی افزود: مبلغ حق بیمه تولیدی ۲۲ شرکت بیمه‌ای با ۳۶ شعب و ۲ هزار و ۶۷۸ نمایندگی فعال در استان همدان در نیمه نخست امسال نزدیک به سه همت بوده است.

او گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد رشد داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: همچنین شرکت‌های بیمه در این بازه زمانی نزدیک به ۱.۵ همت خسارت پرداخت کردند که ۱۵ درصد نسب به سال گذشته رشد داشته است.

پیمانی گفت: هدف نهایی و اصلی شرکت‌های بیمه ارائه خدمات بهتر در زمان مطلوب به همشهریان و هم استانی‌ها می‌باشد که این موضوع در ارزیابی شرکت‌های بیمه نیز مدنظر قرار خواهد می‌گیرد.

او گفت: در این کارنامه ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه، شاخص‌هایی همچون میزان مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی، همچنین میزان توانگری مالی، چگونگی رسیدگی به شکایات مردمی، میزان سپرده گذاری در استان و سهم از بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد.