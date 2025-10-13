به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:



"بسم الله الرحمن الرحیم



إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ



خبر درگذشت استاد برجسته دانشگاه و قرآن‌پژوه گرانقدر، جناب آقای دکتر محمود روحانی دوست‌داران علم و ایمان را متاثر و اندوهگین ساخت.



ایشان عمر خویش را وقف پژوهش و تبیین معارف الهی کردند و خدمات علمی ماندگار برای جامعه قرآنی ارائه دادند و آثار برجسته و ارزشمندی را منتشر ساختند و برخی در آستانه نشر قرار دارند، این پژوهشگر فقید با حضور عالمانه خود در محافل دانشگاهی و علمی برای تربیت نسل جوان تلاش‌های بسیاری داشت.



اینجانب این ضایعه را به خانواده مکرم، استادان، شاگردان، قرآن پژوهان و علاقه‌مندان ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم."