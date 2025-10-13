به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز دوشنبه بیست و یکم مهرماه ۱۴۰۴، بیستم ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و سیزدهم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت::۰۱، ۱۲ به گوش می‌رسد و غروب آفتاب ساعت ۴۶: ۱۷ دقیقه خواهد بود.

نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ۱۸:۰۳ دقیقه طنین انداز می‌شود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:۲۲ دقیقه است.

اذان صبح فردا، سه شنبه بیست و دوم مهر ماه نیز ساعت ۴:۵۸ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:۱۷ دقیقه طلوع می‌کند.

ذکر روز دوشنبه:

یا قاضی الحجات (۱۰۰ مرتبه)

حدیث روز:

حضرت امام موسی بن جعفر (ع) می‌فرماید:

تَفَقَّهوا فی دینِ اللّهِ، فَإِنَّ الفِقهَ مِفتاحُ البَصیرَةِ.

در دین خدا، ژرفکاوی کنید؛ زیرا دین شناسی، کلید بصیرت است.

تحف العقول: ص۴۱۰