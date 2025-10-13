پخش زنده
هنرمندان، نویسندگان، روزنامهنگاران و فعالان قرآنی چهارمحال و بختیاری یک هفته فرصت تمدید عضویت و بهرهمندی از خدمات این صندوق را دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان فرآیند ارزیابی در ۱۱ بخش شامل شهرستانها، معاونتها و رشتههای هنری انجام شد تا از مجموع ۲ هزار و ۱۸ هنرمند استان که عضو صندوق هستند، شرایط نزدیک به هزار هنرمندی که پرونده آنها در مرحله تمدید است به صورت دقیقتر بررسی شود.
شهرام فرجی افزود طرح بهبود در راستای ساماندهی و بررسی استمرار عضویت هنرمندان در این صندوق، از سال ۱۴۰۳ آغاز شده است.
به گفته وی: خدمات صندوق اعتباری هنر به هنرمندان عضو محدود به ارائه بیمه پایه و تکمیلی نیست و هماکنون بیش از ۴۰ نوع خدمت در قالب طرحهای مختلف برای استفاده هنرمندان در حال اجراست.