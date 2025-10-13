سرمربی تیم بسکتبال پاس کردستان: کمبود امکانات، نبود حمایت‌های مالی و ضعف زیرساخت‌های ورزشی، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تیم بسکتبال استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، احمدیان گفت: بازیکنان تیم پاس کردستان از میان افراد مستعد و توانمند این رشته انتخاب می‌شوند و در حال حاضر مارتین منصوری و زرتشت جعفری از بازیکنان بومی استان در ترکیب اصلی تیم حضور دارند.

سرمربی تیم بسکتبال پاس کردستان اظهار داشت: در صورت فراهم شدن ظرفیت و امکانات بیشتر، جذب بازیکنان بومی دیگری نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

احمدیان با اشاره به شرایط سخت فعالیت تیم، گفت: بزرگ‌ترین چالش تیم پاس کردستان کمبود امکانات و وضعیت نامناسب سالن مسابقات است و در حال حاضر در سالنی تمرین و بازی می‌کند که هنوز نیمه تمام و امکان میزبانی استاندارد از رقابت‌ها را ندارد.

وی اضافه کرد: تیم سوپر لیگ برتر بسکتبال کردستان بودجه مشخصی ندارد و اغلب سفر‌های تیم با اتوبوس انجام می‌شود. این در حالی است که برای حفظ آمادگی بدنی و روحی بازیکنان، بخشی از سفر‌ها بایدهوایی صورت گیرد .

سرمربی تیم بسکتبال کردستان تاکید کرد: کار در سطح سوپر لیگ بدون بودجه، بسیار دشوار است اما تمام هدف ما جلوگیری از سقوط تیم به لیگ پایین‌تر است و با وجود نبود بازیکنان خارجی و محدودیت منابع، تیم پاس توانسته نتایج قابل قبولی کسب کند و در فینال لیگ حرفه‌ای نیز حضور داشته است.

وی افزود: بسیاری از بازیکنان بومی کردستان همچون متین جلالیان، فرید قربانی و پارسا قربانی در حال حاضر در تیم‌های سوپرلیگی دیگر فعالیت دارند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در پرورش استعداد‌های بسکتبال است.

احمدیان در پایان با قدردانی از حمایت فدراسیون بسکتبال کشور، خواستار همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی استان شد و گفت: انتظار می‌رود ارگان‌هایی همچون شهرداری، اداره کل ورزش و جوانان، نهاد‌های استانی و مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه کردستان برای پشتیبانی مالی و جلوگیری از سقوط تنها نماینده استان در سوپر لیگ برتر پای کار بیایند.